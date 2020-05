Clusterbildung auch in anderen Regionen möglich

Das könne auch in anderen Regionen passieren, wenn sich Menschen in prekären Lebenssituationen befinden, sagte Anschober. Österreich befinde sich aber weiterhin auf einem guten Weg, betonte der Gesundheitsminister mit Blick auf die Zahl der Infizierten. Aktiv erkrankt sind derzeit 769 Personen. In den vergangenen 24 Stunden gab es laut Anschober „nur mehr 36 Neuinfizierte“.