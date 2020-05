“Wir sind guter Dinge, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Trotzdem verzeichnen wir 350.000 Euro Gewinnentgang’’, so Michelin. Bahn und Schiffahrt zusammen kommen auf eine knappe Million coronabedingten Verlust. Das Schiff am Wolfgangsee konnte bereits am 15. Mai wieder den Betrieb aufnehmen. „Es kommen rund 70 Prozent weniger Gäste als im Normalfall“, bemerkt Michelin den Unterschied in der neuen Normalität.