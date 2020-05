„Definieren Krieg auf See neu“

„Bei den Tests auf See gegen unbemannte Fluggeräte und kleine Boote sammeln wir wertvolle Informationen über die Fähigkeiten des Festkörperlasers gegen potenzielle Bedrohungen“kommentierte der Kommandant der USS Portland, Kapitän Karrey Sanders. „Mit dieser neuen fortschrittlichen Fähigkeit definieren wir den Krieg auf See für die Marine neu.“