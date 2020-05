Sensationeller Saisoneinstieg von Lukas Weißhaidinger! Österreichs WM-Dritter bestritt in Schwechat-Rannersdorf in der durch die Corona-Epidemie bisher verkorksten Leichtathletik-Saison zwei Wettkämpfe und kam dabei im ersten Bewerb auf wahnsinnig gute 68,63 m, im zweiten Wettkampf siegte er mit 68,19 m. Damit kam er also in seinem ersten Wettkampf nach der WM 2019 in Doha bereits ganz nahe an seinen vor zwei Jahren in Rehlingen erzielten Rekord von 68,98 m heran!