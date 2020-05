Behutsam wird derzeit auch der Spitalsbetrieb in den Landeskliniken langsam wieder hochgefahren. Ein Szenario, auf das man sich noch während des Lockdowns genau vorbereitet hat. Dabei wurde aber nicht nur am Öffnungsplan gefeilt, sondern gleich auch wieder in die technische Ausstattung investiert. So steht dem Landesklinikum Horn ab sofort etwa ein neues Mikroskop für Augenoperationen zur Verfügung.