„Arbeitsplätze vor Ort werden gesichert“

Positiv reagiert auch die steirische Landesspitze: „Ich bin froh, dass die Bundesregierung auf die Forderung der Länder nach einer raschen Hilfe für die Kommunen reagiert hat. Die Gemeinden sichern mit ihren Investitionen Arbeitsplätze vor Ort und brauchen deshalb dringend dieses Paket“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in einer Aussendung. Stellvertreter Anton Lang bezeichnet das Paket „als erster wichtiger Schritt, um den von der Corona-Krise schwer getroffenen steirischen Kommunen in dieser schwierigen Zeit weiter zu helfen.“