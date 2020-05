Die Frühjahrsmode, die wir um viel Geld eingekauft haben, können wir praktisch wegwerfen“, sagt Branchensprecherin Nina Stift, die selbst in Tulln ein traditionsreiches Modehaus betreibt. Denn Mode sei gewissermaßen „ein verderbliches Gut, das nicht einfach fürs nächste Jahr aufgehoben werden kann“. Zudem musste auch bereits die Herbst- und Winterkollektion geordert werden. „Und niemand kann sagen, ob die Menschen nach der Corona-Krise wieder so einkaufen, wie sie es davor getan haben“, so Stift.