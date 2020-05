Indoor-Pools nur für Leistungssport

Im Augartenbad werden ab 15. Juni 600 Gäste pro Tag online ihr Ticket kaufen können, 200 an der Kassa. Im Freibad der Auster werden online 2.000 und an den Kassen 750 Eintritte verkauft. Im Stukitzbad 350 online und 150 an der Kassa. Im Straßgangerbad werden es 1.500 online und 700 vor Ort erhältlich sein. Im Bad zur Sonne sowie im Sportbecken in der Halle der Auster wird vorerst nur Leistungssport betrieben. Das heißt im Fall der Auster: Bei Schlechtwetter können die Gäste des Freibades nicht wie bisher alternativ in das Becken in die Halle. Sollte es allerdings nur ein kurzer Schauer sein, werde man sich unterstellen können.