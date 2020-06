Der große Vorteil einer elektrischen Mühle liegt also auf jeden Fall in der einfachen Handhabung. Doch streng genommen ist auch eine manuelle Mühle nicht besonders kompliziert zu bedienen. Und im Gegensatz zur elektronischen Variante braucht diese keine Batterie und hält ein Leben lang. Vorausgesetzt, man entscheidet sich für ein hochwertiges Modell. Eines haben sowohl die elektrische, als auch die manuelle Mühle gemeinsam: Sie sind ein optische Highlight in jeder Küche.