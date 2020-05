„Immer. Weiter. Österreich. - Wenn Handball begeistert“ - so lautet der Film, der am Dienstag um 18 Uhr auf ORF Sport + Premiere feiert. Wir zeigen ihn ebendann live (siehe Video oben). Der Film begleitet Österreichs Handball-Herren-Nationalteam bei und vor der Heim-EURO im Jänner 2020 zu einem historischen Triumph: Das Team von Trainer Aleš Pajovič feiert mit Platz acht die beste EM-Platzierung bei den Männern in der Geschichte des ÖHB. Mit tiefen Einblicken in die Vorbereitung des Nationalteams und Rückblicken auf vergangene Turniere, werden die Zuseher auf diese emotionale Reise mitgenommen. Neben Spielern, Trainern und ehemaligen Handball-Protagonisten kommen dabei auch Journalisten zu Wort.