„Wildbret ist etwas ganz Besonderes, es ist nicht nur gesund, sondern auch zu 100 Prozent naturnahe“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst. Mit an Bord für die Bewerbung von Reh- und Hirschbraten ist auch die Tourismusfachschule Pannoneum. Außerdem wird es ein Kinderkochbuch zum Thema Wild & Wald geben, und die Produktion von einschlägigen Rezeptkarten ist angelaufen. Dunst appelliert auch an private Konsumenten, das Wildbret direkt beim Jäger vor Ort zu kaufen und diese so zu unterstützen.