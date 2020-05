Bei den heimischen Maturanten fürchtete man einen „Corona-Jahrgang“. Von einer ganzen „Genration-Corona“ sprechen jetzt gar Vertreter der ÖGB Jugend. Grund dafür ist der rasante Anstieg bei der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen in nur wenigen Monaten. Die Gewerkschaftsjugend fordert jetzt konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Wie berichtet, stieg die Zahl der 15 bis 24-Jährigen ohne Job im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent. Diese Zahl dürfte in den kommenden Monaten weiter steigen, da mit Schulende zusätzlich rund 2000 Schüler der polytechnischen Schulen auf Lehrstellensuche sein werden. In Krisenzeiten einen Ausbildungsplatz zu ergattern gestaltet sich jedoch sehr schwer. Vor allem in der Hotellerie und Gastronomie wird mit einem dramatischen Lehrstellenmangel gerechnet. „Wir gehen davon aus, dass im Herbst mindestens 7500 Lehrstellen fehlen werden“, prognostiziert ÖGB Jugend Sprecherin Ramona Pfneiszl.