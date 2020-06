Streaming könnte künftig beim Einkaufen helfen

In der Isolation wuchs der Wunsch nach sozialer Nähe. Social-Shopping-Apps, die in China bereits boomen, wollen diese zumindest teilweise zurückbringen. Eingekauft wird digital und live, zusammen mit Freunden oder anderen Fans. Diese Idee kommt auch bei den deutschen Verbrauchern gut an: 41 Prozent der Frauen und jeder zweite Mann finden Social Shopping attraktiv, so eine aktuelle QVC-Umfrage. Ebenso viele können sich vorstellen, mit einem virtuellen Shopping- Scout einzukaufen, ohne selbst im Geschäft anwesend zu sein.