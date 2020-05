Trotz all dem versucht man Patienten und Besuchern nun einen weiteren Schritt entgegen zu gehen. So hat der Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft beschlossen, zu den bestehenden Ausnahmen vom Besuchsverbot (Väter zur Begleitung bei der Geburt, Besuche bei Palliativ und Hospizpatienten, Besuche der Eltern bei Kindern) eine weitere hinzuzufügen und künftig Besuche für Patienten zu genehmigen, die länger als zehn Tage in stationärer Pflege sind. Die neue Regelung gilt ab sofort.