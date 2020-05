Topstars aus dem Golf- und Football-Sport haben sich am Sonntag für die Corona-Hilfe in den USA engagiert. Der 18-fache Golf-Major-Sieger Tiger Woods und der zweifache Super-Bowl-Gewinner Peyton Manning gewannen ein Matchplay-Duell mit dem fünffachen Major-Sieger Phil Mickelson und dem sechsfachen NFL-Champion Tom Brady auf dem Golf-Kurs in Hobe Sound in Florida und sammelten 20 Millionen Dollar.