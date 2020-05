Von 2012 bis 2014 betreute Van Gaal die Nationalmannschaft der Niederlande. Beim WM-Viertelfinale 2014 gegen Costa Rica krachte er mit einem seiner Spieler zusammen. Wie Van Persie in „LVG - The Manager and the Total Person“, dem Buch über die Trainerkarriere Van Gaals, aus dem der „Mirror“ zitiert, berichtet, wurde der Coach sogar handgreiflich.