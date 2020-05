Folgen von Krisen zeichnen sich ab

Dass infolge einer Krise mehr Menschen psychisch erkranken, legen auch frühere Erfahrungen nahe: So wies das Autorenteam um Sando Galea von der Boston University im „Journal of the American Medical Association“ vor Kurzem darauf hin, dass nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York zehn Prozent aller Erwachsenen Symptome einer Depression entwickelten. Sowohl nach der Spanischen Grippe in den USA als auch nach der SARS-Epidemie in Hongkong brachten sich mehr Menschen um als sonst, wie ein Beitrag britischer Psychiater in „Lancet Psychiatry“ beschreibt.