Bereits am Freitag kämpfen die vier besten „Rocket League“-Teams um den Titel, im Anschluss können die besten 100 „Fortnite“-Spieler des Landes ihr Können zeigen. Am Samstag warten neben den Finalspielen in „Brawl Stars“ und „Clash Royale“ auch das große „Red Bull Solo Q“-Finale und die fulminanten „League of Legends“-Finals auf alle Zuseher. Insgesamt geht es an dem Wochenende um mehr als 15.000 Euro Preisgeld.