„Falsch ausbezahlte“ 903.011,64 € Schaden hat das Land im Strafverfahren angemeldet, das Viereinhalbfache der Summe, die Gerstorfer drei Wochen davor angab. „Falsch informiert haben wir aber nicht“, sagt Gerstorfer-Büroleiter Johannes Halak. Es sei landesintern noch nicht klar gewesen, wie man mit jenen 264 Fällen umgehen solle, in denen die Zahlung von Mindestsicherung an wohnungslose Menschen mangels ausreichender Unterlagen beim B37 nicht mehr nachvollzogen werden konnte. Halak: „Da hat man die Gesamtauszahlung in den Schaden gerechnet, nicht bloß Abweichungen wie bei den geklärten 600 Fällen.“