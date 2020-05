Verzweifelt hatte sich die Mutter des beeinträchtigten Patrick, der in einer Betreuungseinrichtung des Diakoniewerks in Oberneukirchen lebt, mit ihren Sorgen an die „Krone“ gewandt: Wegen der Corona-Krise war kein Heimatbesuch ohne Negativ-Test für ihn möglich – jetzt wurden die Regeln gelockert, er darf nach Hause.