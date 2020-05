Lärmpegel möglichst gering halten

Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen. Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei zirka 1200 km/h, nähert sich ein Eurofighter diesem Tempo, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden, wobei sich Flughöhe, Geländestruktur und Wetterlage auf die Lautstärke auswirken können.