Österreich in Gruppenphase out

Österreich schied in der Gruppenphase aus. Die Österreicher besiegten beim Finalturnier zuerst Israel mit 2:1, unterlagen dann aber Frankreich mit 0:2. In einem Entscheidungsspiel ging es erneut gegen Israel. In diesem musste sich das ÖFB-eNationalteam aber nach einem 2:2 im Elfmeterschießen mit 2:3 geschlagen geben.