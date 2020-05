Hühner sind nicht nur die große Leidenschaft des 11-jährigen Bernhard aus Niederösterreich. Sie geben dem an Leukämie erkrankten Buben auch viel Kraft. Der Stall, den Bernis Vater für dessen gefiederte Freunde gebaut hatte, war wegen des großen Zuchterfolgs schnell zu klein geworden. Deshalb wünschte sich der 11-Jährige einen größeren Stall und fertigte mit seinem Papa eine Skizze für die neue Bleibe an. Wirklichkeit wurde dieser Wunsch dank Make-a-Wish. Die Foundation erfüllt seit 40 Jahren international und seit mehr als 20 Jahren in Österreich Herzenswünsche von Kindern mit oder nach schweren Erkrankungen.