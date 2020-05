„Eine echte Geschichte“

„Ich finde, es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte, mit der sich viele Frauen identifizieren können“, sagte Kristy Katzmann über die Show. Die Managerin und ehemalige US-„Bachelor“-Kandidatin weiß, was sie will - und das ist dieses Mal auf keinen Fall eine Rose, wie es in der Datingshow üblich ist. Sie hatte schon vor dem Castingaufruf für die Show damit begonnen, ihre Optionen für eine künstliche Befruchtung mit einer Samenspende abzuchecken. Der „Los Angeles Times“ erklärte sie: „Ich glaube, viele Frauen sind in der gleichen Position wie ich ... Was sich zuerst vielleicht seltsam anfühlt, ist in Wirklichkeit eine echte Geschichte.“