Verlegte Straßen, von der Außenwelt abgeschnittene Höfe – die immer dichtere Abfolge von Wetterkapriolen setzt der ländlichen Infrastruktur in Kärnten stark zu. Um die Schäden am Wegenetz zu beheben, startet das Land eine große Sanierungsoffensive: 13,1 Millionen Euro werden in 361 Bauprojekte investiert.