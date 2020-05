Denn wie auch viele Kolleginnen bewies Sharon Stone damit, dass das Alter meist nur eine Zahl ist. Im knappen Zweiteiler macht die „Basic Instinct“-Sexbombe nicht nur eine gute Figur, sondern zeigte auch, dass sie sich in ihrer Haut wohl wie nie fühlt. Wie sie kürzlich der deutschen „Vogue“ im Interview verriet, war das nicht immer so. Lange habe sie nämlich an Selbstzweifeln gelitten, so Stone: „An einem Punkt in meinen 40ern ging ich dann mit einer Flasche Wein ins Badezimmer, versperrte die Tür und sagte: ,Ich werde nicht herauskommen, bevor ich meinen Körper nicht komplett akzeptiere‘.“