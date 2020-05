Aktuell sind Videokonferenzen bei Zoom zwar verschlüsselt, aber auf den Servern des Unternehmens liegen auch die Schlüssel, zum Beispiel, um die Einwahl per Telefonanruf zu ermöglichen. Firmenchef Eric Yuan hatte Anfang Mai eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die „nahe Zukunft“ angekündigt. Entsprechend wird es dann bei Videokonferenzen mit Ende-zu-Ende-Schutz allerdings Einschränkungen geben. So wird man nicht per Telefonanruf teilnehmen können.