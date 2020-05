Nach mehreren ähnlichen Fällen in den USA und Deutschland wurden nun auch in einem niederländischen Schlachthof 147 Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Von den positiv Getesteten leben 79 in Deutschland und 68 in den Niederlanden. Insgesamt wurden von den 657 Beschäftigten in dem Betrieb der Schlachthof-Gruppe Vion 25 Mitarbeiter noch nicht getestet.