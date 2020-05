Aufregung um einen niederösterreichischen Gefängnisarzt: Der junge Psychiater soll im Weinviertel Kollegen betäubt haben. Dazu habe er einen Medikamentencocktail in eine Torte gemischt, so die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Sonntagabend. Mehreren Kollegen sei nach der Konsumation des vergifteten Desserts übel geworden, eine Person habe ins Spital müssen. Der Mann ist nun in U-Haft.