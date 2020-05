Obwohl die Zahl der neuen Virus-Toten und Corona-Infizierten im Zuge der Pandemie in Frankreich so langsam wie zuletzt Mitte März steigt, sagte Umweltministerin Elisabeth Borne am Sonntag, dass die französische Regierung nicht wolle, dass die Bürger in diesem Sommer ins Ausland reisen. Zudem müssten die strengen Beschränkungen in Paris bestehen bleiben, weil die Hauptstadt eine Rote Zone mit Blick auf die Virus-Verbreitung sei.