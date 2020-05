Der Tennis-Sommer nimmt trotz Corona langsam Formen an. Dienstag werden seitens des ÖTV die Bundesligen ausgelost. 31 Teams, sieben weniger als im Vorjahr. Mit dabei in der Herren-Bundesliga ist heuer neben Titelverteidiger Irdning auch der TC Kern aus Vogau. Mit einem Promi-Spieler an Bord: Moritz Thiem, der jüngere Bruder von Superstar Dominic, wird für die Steirer aufschlagen. „Wir haben uns schnell geeinigt“, lacht TC-Chef Robert Kern, der sorgenfrei in die Liga geht. Absteiger gibt’s im Corona-Jahr nämlich keine.