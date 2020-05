Was passiert mit Thorsten Röcher? Eine der brennendsten Fragen, die sich die Sturm-Fans in diesen Tagen stellen. Die „Krone“ sprach mit dem Flankenturbo, der vom deutschen Drittligisten Ingolstadt an die Grazer verliehen ist, über einen möglichen Verbleib und über Sturms Chancen in der Bundesliga nach der Corona-Pause.