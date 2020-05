Kein Vertrag für Kärnten

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern haben die Taxiunternehmer in Kärnten nämlich keinen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Das fordert die Vertretung in der Wirtschaftskammer seit Jahren ein. Die Aussichten scheinen aber schlecht, wie von Seiten der ÖGK betont wird: „Jetzt Gesamtverträge zu fordern, ist absolut legitim, jedoch aufgrund der sehr heterogenen Vertrags- und Nicht-Vertragslandschaft in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich. Das vorrangige Ziel ist und bleibt es, so schnell als möglich zu harmonisieren.“