Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird am Montag per Telefon mit seinem italienischen Außenminister Luigi Di Maio zum Thema Reisebeschränkungen beraten, wie das Außenministerium am Sonntagabend auf APA-Anfrage bestätigte. Zuvor hatte Di Maio das Telefonat auf Facebook angekündigt. „Wir arbeiten derzeit an einer Wiederaufnahme der Touristenströme aus dem Ausland“, schrieb Di Maio.