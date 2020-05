In der Preisliste bildet der BMW M8 Competition Cabrio den absoluten Gipfel, noch vor dem Zwölfzylinder-Siebener. Dennoch lässt sich der Preis noch in weit luftigere Höhen treiben: Der Testwagen kommt auf fast eine Viertelmillion Euro. Dafür bekommt man ein extrem sportliches Luxuscabrio, das sogar Supersportwagen nicht weit davonziehenlassen wird, obwohl es seine Insassen trotz gestählter Muskeln auch gut in Ruhe lassen kann. Ausflug mit 625 PS.