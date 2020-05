Saftig, fruchtig, einfach ein Genuss! Wer schon einmal Erdbeeren selbst am Feld gepflückt hat, kennt den Unterschied zur Massenware in den Geschäften. In Salzburg ist das Erdbeerland Baierlgut in Wals Frühstarter. Der Betrieb läuft schon. Und in Elsbethen gibt es mehrfachen Beerengenuss – sogar aus Hochbeeten.