In der Pflege sind 80% Frauen tätig. Im Lebensmittelhandel sind es 71%, in Gesundheitsberufen 62% - sie alle sind „systemrelevant“. Laut einer aktuellen Sora-Studie haben in der Krise in 23% der Haushalten die Väter die Hauptverantwortung für Kinderbetreuung übernommen, allerdings vor allem dort, wo der Mann ohnehin zu Hause, die Frau in einem systemrelevanten Beruf ist. Mütter sind in 42% hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung.