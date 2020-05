Letzte Personalie in den kommenden Tagen

Nach dem Montag soll das Personalkarussell fast abgeschlossen sein. Dann fehlt nur noch die Entscheidung, wer neuer Landesgeschäftsführer der Partei werden soll. Die will Egger in den kommenden Tagen treffen. Einige Namen sind in der Gerüchteküche im Umlauf. Der prominenteste: Gerald Forcher. Dieser galt ja bekanntlich als heiße Aktie für die Nachfolge von Steidl und trat nach einer Eskalation bei einem Gewerkschaftstreffen von all seinen Position – sowohl im Landtag wie auch bei der Gewerkschaft – zurück. Dessen Rückkehr in eine Schlüsselposition wäre wohl eine Sensation.