„Er merkte sich Tausende Namen“

Doch nicht nur in seiner Heimatstadt Graz, sondern im ganzen Land gedachte man am Sonntag des beliebten „Herzbischofs“. So etwa in Stainz, wo Pfarrer Franz Neumüller die Volksnähe Johann Webers lobte: „Er war immer gerne am Land unterwegs und bei den Leuten, denen er genau zuhörte.“ Sensationell sei auch sein Namensgedächtnis gewesen, so Neumüller in seiner Predigt: „Er merkte sich Tausende Namen von Menschen in der Steiermark.“