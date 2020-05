Die Folgen der Krise sind auch auf dem Arbeitsmarkt deutlich spürbar: Viele haben ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit. Das bedeutet auch, dass ihnen derzeit weniger in der Geldbörse bleibt. Auch die Helfer bei den Team Österreich Tafeln merken das. „Der Bedarf ist wegen Corona am Steigen. Es kommen jetzt Kunden, die vorher nicht gekommen sind. Es sind schwierige Zeiten“, berichtet Rotkreuz-Sprecher Tobias Mindler. Acht Ausgabestellen betreibt die Hilfsorganisation mit Hitradio Ö3 im Burgenland. 419 Tonnen an Lebensmitteln wurden dort allein im Vorjahr ausgegeben.