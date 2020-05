Gemeinsam wird in den nächsten Wochen daran gearbeitet, damit St. Pölten wieder zum Leben erwacht. Bereits am 29. Mai geht es etwa los mit dem 1. Auto- Kunst-Kino und dem Sport-Format „Back On Track“. Weitere Veranstaltungen mit Bedacht auf die aktuell gesetzlichen Vorgaben sind in Planung. Damit die geplanten Events auch wirtschaftlich darstellbar sind, braucht es nun dringend auch der Unterstützung durch Wirtschaft sowie öffentlichen Institutionen. Die Szene will nicht aufgeben: „Trotz des geforderten Abstandhaltens ist gerade in der jetzigen Zeit ein Zusammenrücken gefragt!“, so der Tenor.