Die Ausstellung „I have seen reality“ von Friedrich Biedermann sollte in der „Galerie am Polylog“ Anfang März die erste des heurigen Jahres werden. Man wollte damit einen Künstler aus der Region präsentieren. Doch nur wenige Tage nach der Eröffnung machte das Coronavirus der Kunst auch in Wörgl mit der Schließung der Galerie einen Strich durch die Rechnung.