Raterei?

Ob das wirklich so stimmt, wird sich erst mit dem Erscheinen des Titels am 11. August herausstellen. Der Autor Omid Scobie meldete sich auf Twitter zu Wort und erklärte zu dem Bericht: „Jeder ,Insider‘, der behauptet, er wisse, was in dem Buch steht, rät einfach nur.“