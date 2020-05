Neuer Corona-Wirbel in Deutschland: Am Wochenende gab der Gesundheitsminister im Bundesland Hessen, Kai Klose (Grüne), bekannt, dass sich bei und nach einem Gottesdienst mindestens 107 Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Die Infizierten leben in Frankfurt und in drei hessischen Landkreisen, der Gottesdienst hatte bereits vor zwei Wochen stattgefunden. In Niedersachsen hingegen sind 118 Personen nach der Wiedereröffnungsfeier in einem Restaurant in Quarantäne.