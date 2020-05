Im Vergleich mit der vergangenen Auswertung (29. Februar bis 11. April) zeigt der aktuelle Bericht (28. März bis 9. Mai) vor allem, wie sich die allmählichen Lockerungen bereits ausgewirkt haben. In fünf Kategorien hat sich der Rückgang der Bewegungsaktivität verringert. Auch bei den Wohngebieten ist die Frequenz von plus 15 Prozent im letzten Bericht auf lediglich nur mehr plus sechs Prozent in der aktuellen Auswertung geschrumpft.