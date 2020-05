„Der junge Mann war bei einem Freund auf Besuch“, schildert Chefinspektor Ernst Kranebitter auf „Krone“-Nachfrage. Auf dem nach Nachhauseweg in der Straßenbahn habe er bemerkt, dass er etwas vergessen hatte - „der 17-Jährige stieg bei der Station `Jugendherberge‘ auf Höhe der Reichenauerstraße 147 wieder aus und informierte seinen Freund, dass er am Weg zurück sei“, so Kranebitter weiter. Da war es gerade 01.20 Uhr in der Nacht auf Sonntag.