„Tut, was Bunky sagt, nicht, was Bunky tut“

Onkel Bunky sei ein lebendes „Lass dich hängen“-Schild gewesen. Er habe Obszönitäten und raue Witze von sich gegeben, die man ansonsten nur in den „Tauchclubs von Arizona, auf den Skihängen in Colorado und den zwielichtigen Spelunken hört, in denen er Tag und Nacht verbracht hat“. Seine Neffen habe er „Schmutzfänger“ und „Stylemaster“ genannt. Sein Rat an sie sei immer gewesen: „Tut, was Bunky sagt, nicht, was Bunky tut.“