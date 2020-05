In Österreich gibt es nur noch in vier der neun Bundesländer am Coronavirus behandelte Intensivpatienten. Laut Gesundheitsministerium befinden sich im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg keine Corona-Erkrankten mehr in intensiv-medizinischer Behandlung. Bisher gab es in Österreich knapp über 16.500 positive Testergebnisse, 15.063 Personen sind wieder genesen. 640 Patienten sind mittlerweile an oder mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Am Samstag wurden landesweit insgesamt 24 Neuinfektionen verzeichnet, wie aus den Daten des Ministeriums hervorgeht.