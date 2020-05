Eigenverantwortung und Respekt

Das Wichtigste sei die Eigenverantwortung und der Respekt vor der Natur und Tier. „Man weiß nicht, was sich in den Köpfen der Kühe abspielt. Hundertprozentige Sicherheit, dass beim Aufeinandertreffen von Mensch und Tier nichts passiert, gibt es nicht“, so der Obmann. Nach einem tödlichen Kuhangriff in Tirol wurde der Versicherungsschutz in OÖ von Land und OÖ. Versicherung auf 2,5 Millionen Euro je Fall verbessert.