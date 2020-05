„An besserer Zukunft mitbauen“

In ähnlicher Weise habe die Kirche jetzt „die Aufgabe und die Möglichkeit, an einer bessere Zukunft mitzubauen“, so Schönborn weiter. Dann könne man die zweifellos großen Probleme hoher Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Schwierigkeiten sowie ökologischer Krisen angehen. In der Pandemie sei deutlich geworden, so der Kardinal abschließend, dass in vielen Menschen des angeblich entchristlichten Europas die Haltung Jesu Wurzeln geschlagen habe: zu dienen, Mitgefühl zu zeigen und sich für andere einzusetzen.